ЕА анонсировала ремейк Dead Space

На выставке EA Play Live 2021 анонсировали переосмысление игры Dead Space от студии Motive на движке Frostbite. Проект планируется выпустить на Xbox Series, PS5 и PC.

Разработчики обещают создать игру с нуля на базе новых технологий, сообщила «Игромания». Также, по их заверениям, будет произведено улучшение по части игрового процесса.

Дата выхода игры пока не называется. Однако, как сообщает ряд СМИ, релиз может состояться в скором времени.

Появился полный список актеров, которые будут озвучивать персонажей в Injustice. Его предоставила киностудия Warner Bros. Animation. В мультфильме перескажут действия, которые происходили в видеоигре. Главный герой Супермен превратится в настоящего злодея, после того, как Джокер заставит убить его свою возлюбленную и ребенка. В новом мультфильме для поклонников заготовлены и другие сюрпризы. Там появятся анимационные версии многих героев и злодеев из вселенной DC.