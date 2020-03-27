Джилл Валентайн появится в игре игре Resident Evil: Resistance

Предполагается, что ремейк Resident Evil 3 описывает период до и после второй части. По сюжету, Джилл Валентайн во время побега из Раккун-сити борется Немезисом, экспериментальным оружием Umbrella.

Пользователи смогут купить Resident Evil: Resistance 3 апреля, а в подарок получат ремейк с асимметричным геймплеем.