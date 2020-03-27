    27 марта 2020, 14:01

    Джилл Валентайн появится в игре игре Resident Evil: Resistance

    Ольга Ситникова

    Японская компания Capcom поделилась новым трейлером многопользовательской игры Resident Evil: Resistance. В нем появилась Джилл Валентайн. Об этом сообщил NEWS.ru.

    Предполагается, что ремейк Resident Evil 3 описывает период до и после второй части. По сюжету, Джилл Валентайн во время побега из Раккун-сити борется Немезисом, экспериментальным оружием Umbrella.

    Пользователи смогут купить Resident Evil: Resistance 3 апреля, а в подарок получат ремейк с асимметричным геймплеем.