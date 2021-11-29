СМИ запустили слух о скором уходе миллиардера Джека Дорси с поста главы созданной им компании Twitter.

Руководитель Twitter Джек Дорси может оставить свою должность. Так заявили журналисты телеканала CNBC со ссылкой на свои источники.

Дорси является не только руководителем, но и одним из создателей популярной соцсети Twitter. Издание MIT Technology Review назвало его выдающимся новатором в возрасте до 35 лет. В рейтинге журнала Forbes в 2020 году его состояние оценивается в 14,4 миллиарда долларов.

Отмечается, что на фоне новостей о его уходе акции компании подскакивали в цене на предторгах на 11%. После открытия бирж они дорожали на 5,88% — до 49,84 доллара за акцию.

В марте 2021 года Джек Дорси продал первый в истории твит, который сам же и написал в 2006 году. Он выручил таким образом свыше 2,9 миллиона долларов.