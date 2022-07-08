NASA опубликовало самое глубокое фото Вселенной с телескопа «Джеймс Уэбб»

Космическое агентство NASA опубликовало первый снимок датчика точного наведения FGS с телескопа «Джеймс Уэбб». В пресс-службе пояснили, что это пока только тестовое изображение, но на нем можно разглядеть самые далекие объекты. Поэтому это одно из самых глубоких фото Вселенной на сегодняшний день.

В NASA подчеркнули, что основной задачей FGS является наведение, а не захват изображений. Поэтому все сделанные им фото ранее не сохранили из-за ограниченной способности передачи. Но в этот раз специалисты получили фотографии именно от датчика.

Ученые отметили, что звезды с шестью шипами получились из-за эффекта шестигранных зеркальных сегментов телескопа. Сам снимок получился путем совмещения 72 экспозиций, которые «Уэбб» снимал 32 часа.

Источник фото: Twitter

Датчик вел съемку без цветного фильтра, поэтому изучить возраст галактик ученые не смогли. Но они отметили, что виды космоса потрясающие. Фотографии в полном разрешении выпустят 12 июля.