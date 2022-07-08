NASA опубликовало самое глубокое фото Вселенной с телескопа «Джеймс Уэбб»
NASA: телескоп «Джеймс Уэбб» сделал глубокое фото Вселенной в инфракрасном свете
Космическое агентство NASA опубликовало первый снимок датчика точного наведения FGS с телескопа «Джеймс Уэбб». В пресс-службе пояснили, что это пока только тестовое изображение, но на нем можно разглядеть самые далекие объекты. Поэтому это одно из самых глубоких фото Вселенной на сегодняшний день.
В NASA подчеркнули, что основной задачей FGS является наведение, а не захват изображений. Поэтому все сделанные им фото ранее не сохранили из-за ограниченной способности передачи. Но в этот раз специалисты получили фотографии именно от датчика.
Ученые отметили, что звезды с шестью шипами получились из-за эффекта шестигранных зеркальных сегментов телескопа. Сам снимок получился путем совмещения 72 экспозиций, которые «Уэбб» снимал 32 часа.
Датчик вел съемку без цветного фильтра, поэтому изучить возраст галактик ученые не смогли. Но они отметили, что виды космоса потрясающие. Фотографии в полном разрешении выпустят 12 июля.