Технологии 10 февраля 2023, 14:20 Двухфакторную авторизацию на Госуслугах введут с 1 марта Глава Минцифры РФ Шадаев: логина и пароля недостаточно для безопасного входа на Госуслуги Сайт мэра и правительства Москвы

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Глава министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Максут Шадаев заявил, что с 1 марта на Госуслугах введут двухфакторную авторизацию, поскольку логина и пароля уже недостаточно для безопасности. Об этом сообщил ТАСС.

«Это либо эсэмэска, либо дополнительная аутентификация. Это позволит нам обеспечить безопасность для тех пользователей, использующих простые пароли и чьи учетные записи подвергаются вирусным атакам», — заявил глава Минцифры РФ.

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По его словам, второй фактор гарантирует лучшую защиту. При этом Шадаев уточнил, что система стартует с 1 марта, но с июня введение двухфакторной аутентификации пользователя станет обязательной.

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Ранее в Минцифры сообщили о создании приложения «Карта болельщика», где можно оформить Fan ID. Теперь россиянам можно будет не заходить на Госуслуги, а затем посещать МФЦ, чтобы получить карту болельщика.