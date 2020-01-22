22 января 2020, 11:19
Дворкович: «Успешное развитие технологий мы наблюдаем в сфере финтеха, искусственного интеллекта и кибербезопасности»
Председатель фонда «Сколково» Аркадий Дворкович рассказал, в каких сферах российские разработки самые востребованные. Об этом сообщил NEWS.ru.
«Успешное развитие технологий мы наблюдаем в сфере финтеха, искусственного интеллекта и кибербезопасности. Эти компании наиболее успешно выходят на зарубежные рынки», — рассказал Дворкович.
Кроме того, по мнению Дворковича, перспективны сельское хозяйство, фармацевтика и умные города. Он сообщил, что у отечественных компаний есть что предложить для зарубежного рынка.