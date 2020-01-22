Дворкович: «Успешное развитие технологий мы наблюдаем в сфере финтеха, искусственного интеллекта и кибербезопасности»

«Успешное развитие технологий мы наблюдаем в сфере финтеха, искусственного интеллекта и кибербезопасности. Эти компании наиболее успешно выходят на зарубежные рынки», — рассказал Дворкович.

Кроме того, по мнению Дворковича, перспективны сельское хозяйство, фармацевтика и умные города. Он сообщил, что у отечественных компаний есть что предложить для зарубежного рынка.