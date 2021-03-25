Две новые уязвимости обнаружили в процессорах Intel

В процессорах Intel обнаружили две новые критические уязвимости, которые могут позволить хакерам заполучить полный контроль над устройством. Об этом специалисты Positive Tehcnologies рассказали газете «Известия».

Речь идет о недокументированных возможностях, которые позволяют обойти все существующие механизмы защиты в современных процессорах. Это шаблоны команд для процессоров, которые программисты используют, чтобы каждый раз не расписывать примитивные команды для процессора единицами и нулями.

Уязвимости обнаружили в процессорах Intel семейства Atom. Но по предположениям специалистов, косвенные признаки указывают на то, что инструкции, которые позволяют модифицировать микрокод и получить контроль над системой, поддерживаются всеми современными процессорами, выпускаемыми Intel.

В теории любой злоумышленник может использовать эти инструкции, заявил коммерческий директор RuSIEM Александр Булатов. В таком случае хакер может заполучить ряд возможностей по управлению компьютером, начиная от простого принудительного выключения устройства, заканчивая перепрошивкой процессора.

ИБ-специалист Марк Ермолов указал, что эти инструкции могут быть активированы без физического доступа к компьютеру, то есть удаленно. Однако это возможно только в специальном режиме работы процессоров, доступ к которому есть только у инженеров Intel.

Компания Intel ранее выпустила рекламный ролик, в котором снялся актер Джастин Лонг, в прошлом рекламировавший компьютеры Apple. В новой рекламе все наоборот — теперь Лонг рассказал о преимуществах PC над Mac.