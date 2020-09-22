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    22 сентября 2020, 18:04

    Две новые модели Subaru появятся в России

    Дарья Морозова

    Японская компания Subaru начнет продавать в России два новых автомобиля. Об этом сообщила газета «Известия».

    В следующем году начнутся продажи новой версии кроссовера XV и внедорожного универсала Outback нового поколения. Об этом говорится в пресс-релизе компании.

    По данным Ассоциации европейского бизнеса, с января по август 2020 года компания продала в России 3359 своих автомобилей. Этот показатель на 27% ниже, чем за тот же период 2019 года.

    Новости SMI.FM