Две новые модели Subaru появятся в России

В следующем году начнутся продажи новой версии кроссовера XV и внедорожного универсала Outback нового поколения. Об этом говорится в пресс-релизе компании.

По данным Ассоциации европейского бизнеса, с января по август 2020 года компания продала в России 3359 своих автомобилей. Этот показатель на 27% ниже, чем за тот же период 2019 года.