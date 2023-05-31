Технологии 31 мая 2023, 07:29 Дважды переименованный российский стелс-корвет отправили на доработку «РИА Новости»: первый в России малозаметный стелс-корабль проекта 20386 перепроектируют Пресс-служба Минобороны

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Новейший российский корвет проекта 20386 отправили на доработку применяемых на нем инноваций. Он станет первым в своем роде стелс-кораблем отечественного флота, сообщило РИА «Новости».

Источник агентства сказал, что проект не закрывали, специалисты продолжили над ним работать. Его отправили на перепроектирование и сдвинули срок выпуска. Решение о серийном производстве корветов проекта 20386 примут, по его словам, только после оценки эффективности головного корабля.

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«Потребовалась дополнительная проработка ряда принятых инновационных решений, внедряемых на этом корабле», — сказал собеседник агентства.

В основу кораблей проекта 20386 заложили модульный принцип вооружения и оборудование для базирования беспилотников. Он станет первым из российских корветов, полностью построенных по стелс-технологии, то есть максимальной незаметности в радиолокационном, инфракрасном и других спектрах. Головной корвет заложили в 2016 году на «Северной верфи» и сначала присвоили ему название «Дерзкий», потом «Меркурий». Спустя время так назвали другой корабль.

Ракетный корвет «Меркурий» проекта 20380 передали Военно-морскому флоту России в начале мая. Его снабдили комплексом «Уран» для стрельбы противокорабельными ракетами Х-35У.