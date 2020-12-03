Два крупных месторождения природного газа нашли у берегов России

«Роснефть» нашла два новых газовых месторождения в Карском море. По предварительном данным, запас природного топлива составляет около 1,3 триллиона кубометров.

По данным «Интерфакса«, запасы газа найдены в юрских отложениях. В декабре этого года завершат экспертизу месторождений, после чего будет принято решение об их статусе постановке на государственный баланс.

Компания «Роснефть» самостоятельно начала бурение в Карском море. Об этом глава организации рассказал на встрече с Владимиром Путиным в августе 2020 года. В районе Новой Земли пробурили поисково-оценочные скважины Викуловская и Рагозинская на лицензионных участках Восточно-Приновоземельский-1 и 2, суммарные запасы которых составляют почти 2 миллиарда тонн нефти и 3,7 триллиона кубометров газа.

При бурении скважин, по словам главы «Роснефти», в районе, где работы осложнялись сравнительно небольшой глубиной моря и близостью к источникам образования айсбергов, применили уникальные технологические решения. Специально для этого проекта было изготовлено специальное долото-расширитель диаметром 1,8 метра.