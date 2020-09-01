Два гидрографических катера появится у Черноморского флота

Сейчас катера находятся в Севастополе и Новороссийске и уже прошли испытания. Они получили названия «Владимир Козицкий» и «Борис Слободник».

У Балтийского флота уже есть два катера, сконструированных по такому же проекту. Эти станут третьим и четвертым.