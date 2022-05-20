Два атомных крейсера и подлодка «Магадан» войдут в состав Тихоокеанского флота в 2022 году

Тихоокеанский флот пополнится двумя атомными крейсерами «Князь Олег» и «Новосибирск», а также подводной лодкой «Магадан». Об этом сообщила газета «Красная звезда» со ссылкой на адмирала Сергея Авакянца.

«Отмечу ожидаемые у нас на флоте в 2022 году первый атомный стратегический подводный крейсер проекта «Борей-А» «Князь Олег» и первую атомную подлодку проекта «Ясень-М» «Новосибирск», — рассказал он.

По данным RT, в оснащении «Князя Олега» есть баллистические ракеты «Булава». А у крейсера «Новосибирск» — крылатые ракеты «Калибр» и «Оникс».