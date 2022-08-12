Дуров сообщил о требовании Apple убрать из обновления Telegram анимированные эмодзи

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров сообщил, что компания Apple отреагировала на его прошлый пост о задержке публикации обновлений. Модераторы Apple потребовали убрать из обновления Telegram анимированные эмодзи Telemoji, написал разработчик в своем Telegram-канале.

«Это загадочный шаг со стороны Apple, потому что Telemoji бы существенно изменили мир статичных эмодзи с низким разрешением и обогатили бы их экосистему», — написал Дуров.

Основатель Telegram отметил, что решение Apple можно назвать хорошим для мессенджера «в долгосрочной перспективе», так как компания планирует сделать Telemoji «более уникальными и узнаваемыми».

«Кроме того, в сегодняшнее обновление мы включили 10 других пакетов смайликов, а также возможность для любого пользователя загружать свои собственные смайлики», — говорится в сообщении.

Предстоящее обновление Дуров назвал революционным по части выражения эмоций пользователей при написании сообщений. Он обвинил Apple в безосновательной задержке выпуска обновлений и предположил, что мелким разработчикам приходится сложнее при модерации приложений.