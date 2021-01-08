Дуров развеял три мифа о Telegram

Основатель Telegram Павел Дуров развеял мифы, которые начали циркулировать в социальных сетях. По его словам, за этим стоит компания Facebook, которая испугалась оттока пользователей со своего мессенджера WhatsApp.

По словам Дурова, удивительного в этом ничего нет. Последнее изменение в условиях использования WhatsApp возмутили многих. Теперь личные данные пользователей переходят в рекламную систему Facebook. Поэтому многие начали переходить в Telegram, который стал для корпорации серьезным конкурентом.

Дуров отметил, что Facebook перешел на скрытый маркетинг. Редакторы «Википедии» обнаружили ботов, которые правили информацию в статье о WhatsApp. Такие же боты начали распространять в социальных сетях три мифа. Каждый из них владелец Telegram развеял.

Миф первый: «Код Telegram не является открытым». Все клиентские приложения мессенджера имеют открытый исходный код с 2013 года. Шифрование провалили проверяли многие эксперты по безопасности.

«Telegram — единственное в мире приложение для обмена сообщениями, которое имеет проверяемые сборки как для iOS, так и для Android. Что касается WhatsApp, они намеренно скрывают свой код, делая невозможным проверку их шифрования и конфиденциальности», — написал Дуров.

Миф второй: «Telegram — русский». У мессенджера нет сервисов или офисов в России. С 2018 по 2020 год приложение в России было заблокировано. Telegram остается недоступным для граждан авторитарных государств. При этом WhatsApp там спокойно работает.

Миф третий: «Telegram не зашифрован». Дуров отметил, что все шифрование в мессенджере неоднократно проверялось. Там есть секретные и облачные чаты, которые предлагают сквозное шифрование и безопасное облачное хранилище. В отличие от Telegram, WhatsApp сначала вообще не использовал шифрование, а после принял протокол, который финансируется правительством США.

«Даже если предположить, что шифрование WhatsApp надежно, оно становится недействительным из-за множества бэкдоров и использования резервных копий», — отметил Дуров.

Он напомнил, что Facebook в 2019 году потратил на маркетинг почти 10 миллиардов долларов. Telegram не тратит денег на продвижение, так как люди сами выбирают то, что для них лучше.