  • Дуров разослал инвесторам TON ключи от новой криптовалюты Gram

    03 октября 2019, 09:15

    Александра Ломейко

    Инвесторам блокчейна TON раздадут криптовалюту. Команда Павла Дурова уже разослала им письмо, в котором описан процесс получения цифровых средств. Саму платформу запустят в намеченные соки.
    Дуров разослал инвесторам TON ключи от новой криптовалюты Gram

    Криптовалюту можно будет получить до 16 октября, сообщило издание The Bell со ссылкой на текст от разработчиков и двух вложившихся в проект лиц. TON должен стартовать до конца месяца.

    Ограничение по времени отправки открытого ключа шифрования никак не объясняется. Один из инвесторов предположил, что в противном случае названная Gram криптовалюта просто поступит позже. Она сгорит только в том случае, если ключи будут отправлены команде TON более чем через два года после запуска проекта.

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    Инвесторы платформы смогут выполнять функции валидаторов: они будут подтверждать транзакции в блокчейне и при этом брать определенную комиссию. Как именно это сделать, рассказали в отдельной инструкции в отосланном письме.

    Стоимость Gram после официального релиза блокчейна не называется. Специалисты предполагают, что на старте продаж она будет варьироваться в пределах 2,5-3 долларов за одну единицу.