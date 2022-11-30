Технологии 30 ноября 2022, 20:53 Дуров рассказал о планах создать криптокошельки и биржи в Telegram Основатель Telegram Дуров анонсировал появление инструментов для торговли криптовалютой Rubaitul Azad/Unsplash / Unsplash

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Пользователи Telegram в будущем смогут пользоваться инструментами для торговли криптовалютой и ее хранения, написал основатель мессенджера Павел Дуров в своем блоге. Он добавил, что настало время избавить блокчейн-индустрию от политики чрезмерной централизации.

«Следующим шагом для Telegram станет создание ряда децентрализованных инструментов, включая некастодиальные кошельки и децентрализованные биржи», — сообщил Павел Дуров. Он напомнил, что это позволит миллионам людей безопасно пользоваться криптовалютой. Основатель мессенджера отметил, что жертвами чрезмерной централизации стали сотни тысяч людей — они лишились средств после банкротства криптовалютной биржи FTX.

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Россиянам лучше не вкладываться в покупку долларов, евро и криптовалют, заявила доцент РЭУ имени Плеханова Мери Валишвили. По ее мнению, лучше приобрести валютные активы из дружественных государств.

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Житель Ямала не прислушался к советам и решил вложить почти миллион рублей в покупку криптовалюты. Выяснилось, что мужчина стал жертвой мошенников. Правоохранители возбудили уголовное дело.