Дуров призвал запустить Telegram в Китае и Иране через прокси-серверы
Дуров подчеркнул, что Telegram в течение двух последних лет «регулярно обновлял технологию „разблокирования“». Это делалось для опережения цензоров, пояснил он в своем канале.
«Мы решили направить наши антицензурные ресурсы в другие места, где Telegram по-прежнему запрещен властями, — в такие места, как Иран и Китай», — сказал основатель мессенджера.
На этих странах Дуров попросил сосредоточиться администраторов бывших прокси-серверов для российских пользователей.
Он заметил, что политическую обстановку в мире становится все сложнее предсказывать. И в будущем приложения, сохраняющие конфиденциальность пользователей, могут попытаться заблокировать и другие страны.
Мессенджер Telegram в России блокировали с апреля 2018 года: сервис отказался предоставить ФСБ ключи шифрования. Требования по ограничению доступа к Telegram Роскомнадзор снял по согласованию с Генпрокуратурой. Готовность основателя мессенджера противостоять терроризму и экстремизму в ведомстве оценили позитивно.