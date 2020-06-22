Дуров призвал запустить Telegram в Китае и Иране через прокси-серверы

Telegram пообещали сделать более доступным для жителей Ирана и Китая. Основатель мессенджера Павел Дуров заявил, что направит в эти страны «ресурсы для борьбы с цензурой».

Дуров подчеркнул, что Telegram в течение двух последних лет «регулярно обновлял технологию „разблокирования“». Это делалось для опережения цензоров, пояснил он в своем канале.

«Мы решили направить наши антицензурные ресурсы в другие места, где Telegram по-прежнему запрещен властями, — в такие места, как Иран и Китай», — сказал основатель мессенджера.

На этих странах Дуров попросил сосредоточиться администраторов бывших прокси-серверов для российских пользователей.

Он заметил, что политическую обстановку в мире становится все сложнее предсказывать. И в будущем приложения, сохраняющие конфиденциальность пользователей, могут попытаться заблокировать и другие страны.

Мессенджер Telegram в России блокировали с апреля 2018 года: сервис отказался предоставить ФСБ ключи шифрования. Требования по ограничению доступа к Telegram Роскомнадзор снял по согласованию с Генпрокуратурой. Готовность основателя мессенджера противостоять терроризму и экстремизму в ведомстве оценили позитивно.