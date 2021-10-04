Дуров предложил пользователям выбрать между соцсетями и Telegram

Сооснователь социальной сети «ВКонтакте» и мессенджера Telegarm Павел Дуров предложил пользователям мессенджера высказать свое мнение. Они должны были выбрать между прекращением работы Telegram в России и приостановкой работы западных соцсетей.

В опросе приняли участие 186,7 тысяч пользователей. За полное прекращение работы Telegram в России высказались 14% опрошенных, за приостановку работы Facebook, Instagram и WhatsApp — 86%.

Источник фото: Telegarm Павла Дурова

Хакер Александр Варской предположил, что сбой в работе Facebook, Instagram, WhatsApp, Google и TikTok могла вызвать очень сильная DDoS- атака. Она должна продемонстрировать возможности киберпреступников.