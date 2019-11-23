Дуров попросил прощения за каждое «сбитое» сообщение в Telegram
Telegram продолжает расти со скоростью ~50% ежегодно. Этот стремительный рост, к сожалению, все еще сопровождается определенными проблемами роста, отметил Дуров.
«Оба мессенджера не гарантируют безопасности данных». Эксперт сравнил WhatsApp и TelegramПодробнее
Он заявил, что накануне 15% пользователей испытывали проблемы с Telegram — в основном пользователи из Германии, Узбекистана, Ирака, Украины, Казахстана, Белоруссии и, конечно, России.
«Мы приносим извинения за каждое сообщение, которое мы не смогли доставить в течение этого часа. Мы стремимся сделать нашу платформу максимально надежной», — заявил основатель проекта.
По его словам, команда Telegram гордится, что даже несмотря на отдельные попытки сорвать его работу — например, DDoS атаку из Китая в июне этого года — с каждым годом Telegram становится все менее подвержен подобным проблемам.