Дуров попросил прощения за каждое «сбитое» сообщение в Telegram

Основатель Telegram Павел Дуров принес извинения пользователям за масштабный сбой в мессенджере. Он отметил, что несмотря на отдельные недостатки Telegram становится только надежнее и лучше.

Telegram продолжает расти со скоростью ~50% ежегодно. Этот стремительный рост, к сожалению, все еще сопровождается определенными проблемами роста, отметил Дуров.

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Он заявил, что накануне 15% пользователей испытывали проблемы с Telegram — в основном пользователи из Германии, Узбекистана, Ирака, Украины, Казахстана, Белоруссии и, конечно, России.

«Мы приносим извинения за каждое сообщение, которое мы не смогли доставить в течение этого часа. Мы стремимся сделать нашу платформу максимально надежной», — заявил основатель проекта.

По его словам, команда Telegram гордится, что даже несмотря на отдельные попытки сорвать его работу — например, DDoS атаку из Китая в июне этого года — с каждым годом Telegram становится все менее подвержен подобным проблемам.