Дуров попросил отсрочить блокировку Telegram в Бразилии

Основатель Telegram Павел Дуров обратился к Верховному суду Бразилии с просьбой отложить блокировку мессенджера. Также он извинился за проблемы с коммуникацией.

Об этом Дуров написал в своем Telegram-канале. В конце февраля, как объяснил Дуров, команда мессенджера предложила Верховному суду Бразилии присылать запросы об удалении контента на новую электронную почту. Но это письмо «было утеряно», а суд отправлял запросы на старый адрес. В результате команда Telegram пропустила сообщение о решении суда, которое было прислано в начале марта и содержало дополнительный запрос на удаление.

«От имени нашей команды я приношу извинения Верховному суду Бразилии за нашу небрежность. Мы, определенно, могли бы работать лучше», — написал Дуров.

Он отметил, что десятки миллионов бразильцев пользуются Telegram для общения с семьей, друзьями и коллегами.

Дуров обратился к суду с просьбой рассмотреть возможность отсрочки вынесения решения на несколько дней по усмотрению суда. За это время команда мессенджера исправит ситуацию, назначив представителя в Бразилии и создав основу для быстрого реагирования «на будущие насущные проблемы, подобные этой».

Ранее стало известно, что Верховный суд Бразилии постановил заблокировать работу Telegram. С такой просьбой обратилась федеральная полиция.