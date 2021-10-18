Дуров ответил Сноудену на критику из-за фейкового канала в Telegram

Экс-сотрудник АНБ США Эдвард Сноуден раскритиковал Telegram за то, что администрация мессенджера не реагировала на фейковую учетную запись с его именем. Основатель Теlеgrаm Павел Дуров ответил Сноудену, что команда не знала о существовании аккаунта.

Сноуден в своем Twitter пожаловался, что в Telegram есть фейковый аккаунт под его именем, на который подписаны десятки тысяч пользователей. Экс-сотрудник АНБ обвинил руководство мессенджера, что с этим ничего не делают, позволяя самозванцу публиковать все, что ему заблагорассудится. Особенно Сноудена возмутила картинка со свастикой.

Сноуден добавил, что в Telegram не могли не знать об этом аккаунте, там как в СМИ уже давно о нем писали. А когда у Telegram попросили комментарий, они якобы не ответили. При этом экс-сотрудник АНБ подчеркнул, что у него никогда не было аккаунта в Telegram.

Дуров ответил Сноудену в Twitter, написав, что канал, на который он пожаловался, был зарегистрирован около недели назад. Дуров предположил, что команда Telegram вообще не знала о его существовании. Основатель мессенджера отметил, что у этой страницы никогда не было галочки «проверенный». А теперь канал помечен как «фейковый». Он также удален из поисковой выдачи, как и другие подобные страницы.

Ранее более тысячи пользователей Clubhouse собрались в дискуссии с фейковым Павлом Дуровым на тему прекращения работы Telegram в России.