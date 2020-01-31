Дуров обвинил WhatsApp в утечке личных данных Джеффа Безоса

Так он отреагировал на заявление представителя Facebook (материнской компании WhatsApp) Ника Клегга, утверждавшего, что утечка данных Безоса произошла из-за взлома его iPhone. По словам Клегга, технология сквозного шифрования, которая используется в WhatsApp, не может быть взломана.

Дуров в ответ обвинил WhatsApp во внедрении в свой мессенджер бэкдоров — уязвимостей безопасности, которые позволяют спецслужбам получать доступ к переписке. Уязвимость, которую использовали при взломе телефона Безоса, добавил он, существовала не только на iOS, но и на смартфонах под управлением Android и Windows.

Также основатель Telegram отметил, что наличие сквозного шифрования, о котором говорят в WhatsApp, невозможно проверить.

Телефон Безоса взломали в 2018 году, после чего к таблоиду The National Enquirer попали его личные фото с любовницей — телеведущей Лорен Санчес. Не дожидаясь публикации, Безос объявил о разводе. Вскоре то же самое сделала Санчес.

Во взломе подозревали наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Сальмана Аль Сауда. Впоследствии выяснилось, что переписку изданию продал брат Санчес.