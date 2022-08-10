Дуров обвинил Applе в задержке обновлений Telegram
Дуров обвинил модераторов Apple в неправомерной задержке обновлений мессенджера Telegram
Создатель мессенджера Telegram Павел Дуров раскритиковал необъяснимо долгий процесс модерации пакета обновления приложения компанией Apple. Он заявил, что «неясные процессы» проверки тормозят выход новой версии мессенджера. Об этом Дуров написал в своем Telegram-канале.
Сообщение разработчик начал с того, что любит свою работу, как и вся его команда. Однако их обескураживают необъяснимо долгие сроки проверки, из-за чего пользователи не могут вовремя получить обновления.
«Наше предстоящее обновление, которое должно революционизировать то, как люди выражают свои мысли в обмене сообщениями, застряло в „обзоре“ Apple на две недели без объяснений или каких-либо отзывов со стороны Apple», — написал Дуров.
Он отметил, что если одно из топ-10 приложений испытывает такие сложности, то что говорить о мелких разработчиках. Задержки в публикациях новых версий деморализуют и приносят финансовый ущерб, заявил Дуров.
Мессенджер Telegram вошел в первую пятерку самых скачиваемых приложений мира в начале 2022 года. Всего приложение скачали больше 100 миллионов раз с официальных магазинов приложений App Store и Google Play Market.