Дуров обвинил Apple в попытке уйти от ответственности под прикрытием «хитрых формулировок»

Основатель Telegram Павел Дуров обвинил Apple в попытке «избежать ответственности за соблюдение своих собственных правил» за счет «хитрых формулировок». Речь идет о ситуации с требованием компании отключить три белорусских канала, которые опубликовали личные данные силовиков.

Об этом Дуров написал в своем Telegram-канале. Он отметил, что хитрость компании заключается в формулировках. Ранее Apple заявила, что не требует удалить сами каналы, которые раскрывают личности сотрудников силовых структур Белоруссии. Компания уточнила, что требовала не публиковать посты, в которых содержится личная информация.

По словам Дурова, Apple умалчивает, что эти каналы полностью состоят из подобных постов.

«Эта хитрая формулировка игнорирует тот факт, что такие каналы <…> полностью состоят из личной информации их угнетателей и тех, кто помогал фальсифицировать выборы — потому что именно поэтому эти каналы существуют», — написал создатель мессенджера.

Он также подчеркнул, что Apple пытается избежать ответственность за соблюдение собственных правил, прячась за расплывчатыми формулировками. Дуров считает, что пришло время компании отвечать за свою политику, а не пытаться скрыть ее от своих пользователей.

В Apple рассказали РБК, что не требовали от мессенджера отключить никакие каналы. Там отметили, что получили жалобы от нескольких пользователей — люди сообщили, что три канала опубликовали их личные данные, вплоть до номеров телефонов. Аррlе направила жалобы команде мессенджера и попросила удалить сведения, раскрывающие личные данные людей в Сети без согласия пользователя. Кроме того, компания попросила мессенджер стереть контент, нацеленный против конкретных людей.

При этом от Telegram не было никаких возражений — команда пообещала проверить полученные данные и направить в компанию результаты проверки.