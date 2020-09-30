Дуров объявил о появлении комментариев в Telegram

Мессенджер Telegram обзаведется функцией комментариев на каналах. Об этом написал создатель приложения Павел Дуров.

«Сегодня мы добавляем встроенную функцию комментариев в каналах. После обновления Telegram вы сможете оставлять комментарии в некоторых каналах, в том числе и в этом», — сказано в сообщении разработчика.

Комментарии в Telegram будут похожи на групповой чат — все сообщения будут прикреплены к определенному каналу. Павел Дуров также отметил, что, как и в обычном чате, пользователи смогут отправлять гифки и голосовые сообщения. Администраторы каналов смогут вводить такие же ограничения, как и в обычных групповых чатах.

Помимо этого, с обновлением администраторы каналов получили возможность сохранить свою анонимность в чатах.

«Если включить „Анонимность“ в списке прав администратора группы, этот администратор будет скрыт из списка участников. Его сообщения в чате будут публиковаться от имени группы, как это происходит каналах», — сказано в сообщении команды Telegram.

Также в мессенджере появились новые анимированные эмодзи и фильтры для поиска.

Telegram — мессенджер, позволяющий обмениваться сообщениями и медиафайлами во многих форматах. Проект создан в 2013 году Павлом Дуровым, основателем соцсети «ВКонтакте».