Дуров объявил о появлении комментариев в Telegram
«Сегодня мы добавляем встроенную функцию комментариев в каналах. После обновления Telegram вы сможете оставлять комментарии в некоторых каналах, в том числе и в этом», — сказано в сообщении разработчика.
Комментарии в Telegram будут похожи на групповой чат — все сообщения будут прикреплены к определенному каналу. Павел Дуров также отметил, что, как и в обычном чате, пользователи смогут отправлять гифки и голосовые сообщения. Администраторы каналов смогут вводить такие же ограничения, как и в обычных групповых чатах.
Помимо этого, с обновлением администраторы каналов получили возможность сохранить свою анонимность в чатах.
«Если включить „Анонимность“ в списке прав администратора группы, этот администратор будет скрыт из списка участников. Его сообщения в чате будут публиковаться от имени группы, как это происходит каналах», — сказано в сообщении команды Telegram.
Также в мессенджере появились новые анимированные эмодзи и фильтры для поиска.
Telegram — мессенджер, позволяющий обмениваться сообщениями и медиафайлами во многих форматах. Проект создан в 2013 году Павлом Дуровым, основателем соцсети «ВКонтакте».