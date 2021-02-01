Дуров объяснил, почему Telegram лучше Facebook
«Я предпочитаю мыслить категориями „централизация против децентрализации“. Люди эволюционировали так, что лучше всего работают в небольших группах менее 150 человек. Вот почему везде, где есть централизация и чрезмерная иерархия, есть неэффективность и недостаточно используемый человеческий потенциал», — написал Дуров в своем Telegram-канале.
Он добавил, что небольшие команды имеют возможность вырастить выдающегося лидера. По словам бизнесмена, в нынешнем мире монополий и раздутых правительств потенциал людей подавляют ограничения, которые налагают искусственные общественные структуры.
«По этой причине десятки тысяч людей, работающих в крупных корпорациях, таких как Facebook, не успевают за тем, что реализует наша небольшая команда в Telegram», — пояснил Дуров.
Предприниматель подчеркнул, что настоящее творчество редко удается найти в организациях, где преобладает чрезмерная иерархия, а личная автономия отсутствует.