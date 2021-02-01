Дуров объяснил, почему Telegram лучше Facebook

Люди эффективнее работают в небольших группах, где есть возможность развиваться. Именно поэтому команде Telegram удается реализовать больше, чем специалистам Facebook. Так объяснил преимущество мессенджера предприниматель Павел Дуров.

«Я предпочитаю мыслить категориями „централизация против децентрализации“. Люди эволюционировали так, что лучше всего работают в небольших группах менее 150 человек. Вот почему везде, где есть централизация и чрезмерная иерархия, есть неэффективность и недостаточно используемый человеческий потенциал», — написал Дуров в своем Telegram-канале.

Он добавил, что небольшие команды имеют возможность вырастить выдающегося лидера. По словам бизнесмена, в нынешнем мире монополий и раздутых правительств потенциал людей подавляют ограничения, которые налагают искусственные общественные структуры.

«По этой причине десятки тысяч людей, работающих в крупных корпорациях, таких как Facebook, не успевают за тем, что реализует наша небольшая команда в Telegram», — пояснил Дуров.

Предприниматель подчеркнул, что настоящее творчество редко удается найти в организациях, где преобладает чрезмерная иерархия, а личная автономия отсутствует.