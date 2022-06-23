Дуров объяснил отправку голосовых сообщений пользователей Telegram в Google

Основатель Telegram Павел Дуров опроверг появившиеся сообщения о том, что мессенджер отправляет голосовые сообщения пользователей компании Google. Telegram не отправляет какие-либо данные третьим лицам без явного на то запроса от пользователей, отметил Дуров.

«Telegram не делится с Google личными данными пользователей вроде имен, телефонов, IP-адресов. Кроме того, Telegram никогда не отправляет какие-либо данные третьим лицам автоматически, без явного на то запроса от пользователей», — написал Дуров в своем канале в мессенджере.

Он разъяснил, что получатели голосовых сообщений могут пересылать их кому угодно, к примеру, ботам для перевода их в текст. Специальная кнопка, нажав на которую пользователи могут отправить запрос на перевод отдельного голосового сообщения в текст, есть у подписчиков Telegram Premium. Для таких запросов арендуется оборудование Google.

Технология Google позволяет максимизировать качество транскрипции, но не отражается на сохранности данных.

«Согласно соглашению между Telegram и Google, Google не может делать с этими обезличенными звуковыми данными ничего, кроме как генерировать на их основе текстовые версии и возвращать обратно (в частности, компания не может использовать их для каких-либо других своих сервисов или для рекламы)», — объяснил Дуров.

Каждый из подписчиков Telegram Premium сам решает, доверять ли гарантиям Google и использовать ли функцию перевода голосовых сообщений в текст, подытожил Дуров.