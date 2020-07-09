Дуров объяснил, как Apple уничтожает стратапы по всему миру

Павел Дуров объяснил, как компания Apple не дает развиваться разработчикам и злоупотребляет своим положением на рынке. Но это можно остановить законодательно.

Дуров рассказал, что четыре года назад хотел создать собственную платформу в Telegram для разработчиков игр, которая помогла бы специалистам из восточной Европы развиваться. Но в 2016 году компания Apple, ссылаясь на внутренние правила, запретила это делать и пригрозила удалением Telegram из Apple Store.

Дуров объяснил, как Apple работает с разработчиками и использует свое положение на рынке. Компания берет 30% от продажи цифровых услуг с каждого приложения. При этом взамен разработчики получают только возможность продавать приложение пользователям iРhоnе. Также поступает Google с Android. Бизнесмен объяснил, что после вычета платы для Apple, оставшихся денег часто не хватает для обслуживания IT-продуктов.

«Фактически сегодня все разработчики мира, которые продают пользователям смартфонов премиальные и цифровые услуги, работают на Apple и Google в большей степени, чем на самих себя», — пишет Дуров. Он считает, что 30% от дохода каждого приложения просто «складируются на балансе Apple и Google» вместо того, чтобы приносить доход их создателям.

Разработчик собирается помочь в антимонопольном расследовании Еврокомиссии в отношении Apple и Google. Он намерен встать на защиту интересов разработчиков. Дуров также предложил обязать Apple устанавливать другие магазины приложений, куда местные разработчики могли бы добавлять свои программы в обход 30% сбора. Кроме этого, он предлагает законодательно разрешить пользователям устанавливать приложения на iРhоnе самостоятельно.

«Пользователи должны иметь право свободно запускать приложения на своих смартфонах — точно так же, как они сегодня могут устанавливать любые программы на свои компьютеры», — пояснил Дуров.