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    10 января 2021, 23:14

    Дуров не исключил появление рекламных роликов в Telegram-каналах

    Анатолий Минкин

    Пользователи мессенджера Telegram не увидят 30-секундных рекламных роликов в личных и групповых сообщениях. Реклама может появиться только в публичных каналах с большим потоком трафика. Как пояснил основатель мессенджера Павел Дуров в беседе с пользователями, для них требуются более мощные серверы.
    Дуров не исключил появление рекламных роликов в Telegram-каналах

    Создатель мессенджера отметил, что даже в случае появления видеорекламы данные пользователей никто собирать не будет, как это делает Facebook.

    «Если вы не используете наши публичные каналы, то вы не увидите ни одной рекламы», — пообещал Дуров.

    В конце прошлого года Павел Дуров объявил о запуске рекламной платформы для Telegram-каналов. Он пояснил, что рост аудитории мессенджера заставили его увеличить расходы на серверы и трафик.

    С 2021 года он анонсировал введение монетизации мессенджера за счет введения платных функций для бизнес-команд, которые занимаются ведением крупных каналов.

    Личные и групповые чаты будут свободны от рекламы. Тогда же Дуров пообещал, что не станет продавать компанию крупным корпорациям, как это сделали создатели мессенджера WhatsApp.