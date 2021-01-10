Дуров не исключил появление рекламных роликов в Telegram-каналах

Создатель мессенджера отметил, что даже в случае появления видеорекламы данные пользователей никто собирать не будет, как это делает Facebook.

«Если вы не используете наши публичные каналы, то вы не увидите ни одной рекламы», — пообещал Дуров.

В конце прошлого года Павел Дуров объявил о запуске рекламной платформы для Telegram-каналов. Он пояснил, что рост аудитории мессенджера заставили его увеличить расходы на серверы и трафик.

С 2021 года он анонсировал введение монетизации мессенджера за счет введения платных функций для бизнес-команд, которые занимаются ведением крупных каналов.

Личные и групповые чаты будут свободны от рекламы. Тогда же Дуров пообещал, что не станет продавать компанию крупным корпорациям, как это сделали создатели мессенджера WhatsApp.