Дуров не исключил, что у Telegram появится платформа по продаже никнеймов

На базе Telegram могут создать платформу для продажи никнеймов. Основатель мессенджера Павел Дуров допустил, что зарезервированные имена пользователей и уникальные ссылки на группы и каналы появятся на аукционах.

Дуров заметил в своем Telegram-канале, что подобное нововведение принесет мессенджеру только успех.

«Представьте, насколько успешным может стать Telegram с его 700 миллионами пользователями, если бы мы выставили на аукционе зарезервированные имена пользователей, [уникальные] ссылки на группы и каналы», — подчеркнул он.

На торги, предположил Дуров, можно было бы выставлять редкие никнеймы — слова из четырех букв. Мера привела бы к созданию новой платформы, где владельцы сетевых имен могли бы их передавать «заинтересованным сторонам в рамках защищенных сделок».

«Право собственности будет защищено в блокчейне с помощью смарт-контрактов наподобие NFT. Другие элементы экосистемы Telegram, в том числе каналы, стикеры или эмодзи, позже также могут стать частью маркетплейса», — написал основатель мессенджера.

В качестве базы для платформы команда Telegram, по словам Дурова, рассматривает возможность применения TON.