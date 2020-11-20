Дуров назвал iPhone 12 Pro «уродливым набором камер»

Российский предприниматель и программист Павел Дуров жестко раскритиковал новый iPhone 12 Pro. По его словам, компания Apple до сих пор живет за счет технологий и репутации Стива Джобса, который умер девять лет назад.

«<…> Невероятно громоздкий гаджет. Он выглядит и ощущается как увеличенная версия iPhone 5 2012 года, но с уродливым набором камер, торчащих на трех разных высотах. Пресловутая выемка и широкие рамки все еще присутствуют, что создает низкое соотношение экрана к корпусу и в целом ощущение устаревшего устройства», — написал он в своем Telegram-канал.

Он отметил, компания ничего нового так и не придумала и живет за счет идей Стива Джобса. Предприниматель расстроился из-за «инноваций» Apple. Дуров добавил, что не считает удивительным тот факт, что с начала этого года продажи iPhone упали на 21%. По его мнению, если так и дальше продолжится, то через 7–10 лет доля iPhone на мировом рынке будет совсем незначительной.