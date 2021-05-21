Дуров молча удалился из Facebook

Основатель мессенджера Telegram и соцсети «ВКонтакте» Павел Дуров удалил свой аккаунт в Facebook. Его страница больше не доступна.

Сам Дуров никак не объяснил свое решение. Зато его страница в Instagram, которая тоже принадлежит компании Fасеbооk, по-прежнему доступна. Не так давно Дуров выложил там новую фотографию, впервые за последние три года.

А накануне Дуров обрушился с критикой на Apple. Он отреагировал на статью NYT, в которой говорилось, что американская компания сотрудничает с правящей партией Китая, которой поставляет данные о всех китайских пользователях, таким образом помогая в слежке. Дуров также назвал «яблочные» смартфоны переоцененными и технически устаревшими, а их владельцев сравнил с рабами. Он признался, что иногда сам использует iPhone, чтобы протестировать приложения на iOS, но когда у него доходят до этого руки, то он чувствует себя так, словно вернулся в Средневековье. При этом смартфоны на Android Дуров похвалил. Однако некоторые эксперты посчитали, что эти высказывания не что иное, как маркетинговый ход.