«Думаю, это элемент моды», — предположил специалист, указав на Соединенные Штаты, где к подобным проектам привлекают частные предприятия.

Галкин выразил сожаление, что отечественная промышленность и ученые из частного сектора пока не могут делать такие сложные технологические и технические проекты. Он напомнил о неудачном опыте частной компании «Даурия», которая создала для Роскосмоса два малых спутника, но они не заработали после выхода на орбиту.

«В общем, история была довольно скандальная», — добавил собеседник информагентства.