22 сентября 2020, 15:06
«Думаю, это элемент моды». Эксперт — о допуске частной компании к конкурсу на создание ракеты для Роскосмоса
Научный обозреватель канала «Культура» Александр Галкин обсудил с ИА Nation News сообщение о том, что Роскосмос допустил частную компанию «КосмоКурс» к участию в конкурсе на создание метанового ракетоносителя «Амур-СПГ».
«Думаю, это элемент моды», — предположил специалист, указав на Соединенные Штаты, где к подобным проектам привлекают частные предприятия.
Галкин выразил сожаление, что отечественная промышленность и ученые из частного сектора пока не могут делать такие сложные технологические и технические проекты. Он напомнил о неудачном опыте частной компании «Даурия», которая создала для Роскосмоса два малых спутника, но они не заработали после выхода на орбиту.
«В общем, история была довольно скандальная», — добавил собеседник информагентства.