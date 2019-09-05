Дубненские «Аэрокосмические системы» вошли в состав Союза авиапроизводителей России

Компанию из Дубны приняли в престижное профессиональное сообщество. Опытно-конструкторское бюро «Аэрокосмические системы» — теперь в составе Союза авиапроизводителей России. Кроме того, недавно подмосковные специалисты обратили на себя внимание в ходе международного авиационно-космического салона в Жуковском. Они участвовали в создании сразу двух громких новинок МАКС-2019.

В новейший самолет МС-21 установили максимум комплектующих российского производства. А задача на ближайшие годы — полностью перейти на отечественные аналоги. Премьера лайнера стала одним из ключевых событий авиасалона МАКС-2019.

Источник фото: телеканал «360»

Начинка самолета — из Дубны. Над ее созданием работают специалисты опытно-конструкторского бюро «Аэрокосмические системы».

Источник фото: телеканал «360»

«Мы стали первой и единственной компанией в России, которая разработала, произвела и поставила всю бортовую кабельную сеть нашего отечественного самолета МС-21. Кстати, трубопроводные системы тоже разработали и произвели в нашей группе компаний», — сказала заместитель генерального директора ОКБ «Аэрокосмические системы» Инна Жукова.

Источник фото: телеканал «360»

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Сейчас в опытно-конструкторском бюро идет разработка интерьеров и систем жизнеобеспечения пассажирского салона. Участвуют в создании самолета и другие российские компании. Так, конструкция авиалайнера в целом, системы авионики, крылья из композитных материалов — тоже от отечественных производителей. Представители холдинга «Промышленные технологии» говорят — несмотря на санкции, срывов сроков по сборке не будет.

Источник фото: телеканал «360»

«Идет программа импортозамещения, новые материалы разработаны и срывов сроков по сборке самолета МС-21 не предполагается, несмотря на санкции», — сообщил заместитель директора инженерного центра ОКБ «Аэрокосмические системы» Павел Воробьев.

Источник фото: телеканал «360»

А вот проект российско-китайского самолета CR929 еще только разрабатывают. Один из вариантов салона также представили в Жуковском.

Источник фото: телеканал «360»

На экспозиции МАКС-2019 Владимир Путину понравились элементы интерьера. А вот его коллегу из Турции один момент смутил. Это те самые кресла, которые Реджеп Эрдоган назвал «тесными». Салон спроектировали конструкторы из Дубны, а модель произвели в Ульяновске.

Источник фото: телеканал «360»

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«Видимо, здесь подкачала подготовка служб президента, он сел в кресло, предназначенное для китайских партнеров, человеку из Турции в них действительно тесновато», — объяснил заместитель директора инженерного центра ОКБ «Аэрокосмические системы» Павел Воробьев.

Главные заказчики конструкторского бюро «Аэрокосмические системы» — корпорация «Иркут» и КБ «Туполев». Основная специализация — создание комплектующих для наземной, авиационной и космической техники. Например, блок коммутации используется во всех перспективных проектах холдинга «Промышленные технологии». Большой плюс этого блока — быстрота обслуживания. Происходит модернизация или выход из строя — например, молния ударила в самолет, вышел из строя какой-то элемент. Вместо старого сразу можно поставить новый.

Источник фото: телеканал «360»

Раньше подобная процедура занимала значительное время, теперь на это уходит всего лишь полминуты. Такие сложные задачи современной авиапромышленности в Дубне решают почти две тысячи сотрудников.

«Мы платим ежегодно порядка 120 миллионов рублей налогов и пополняем тем самым городской бюджет, за эти 9 лет мы построили 6 производственных площадей, и 7-я на очереди», — сказала заместитель генерального директора ОКБ «Аэрокосмические системы» Инна Жукова.

Источник фото: телеканал «360»

Сейчас компания активно привлекает новые кадры. Со всех вузов России сюда приезжают молодые специалисты. Средний возраст сотрудников КБ -28 лет. В планах — при содействии «Аэрокосмических систем» открыть кафедру электрических машин в университете «Дубна».