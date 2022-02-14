Дроны начнут курсировать по петербургскому Политеху

В Санкт-Петербургском политехническом университете Петра Великого в 2023 году намерены запустить дроны. Они будут доставлять небольшие грузы и документы. Об этом написал «Петербургский дневник».

По данным издания, дронами будут управлять с помощью мобильного приложения, которое разрабатывают в университете. Директор Высшей школы производственного менеджмента СПбПУ Ольга Калинина рассказала, что сначала дроны научат ездить по этажу, затем по зданию, а потом и по всей территории вуза.

«Теоретически, дроны смогут преодолевать все возможные препятствия на своем пути», — отметила Калинина.