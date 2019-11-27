Дроны-киллеры для борьбы с другими беспилотниками создали в России

Отмечается, что на минувшем авиасалоне Dubai Airshow 2019, который проходил в Объединенных Арабских Эмиратах, Россия показала комплексы радиоэлектронной борьбы с беспилотниками.

В частности, обратило на себя внимание ружье для борьбы с дронами, разработанное концерном «Калашников».

«Электромагнитный импульс подавляет электронику дрона, и тот либо падает, либо продолжает движение, но теряет связь с тем, кто его послал», — пояснил Кладов.

Таким образом беспилотник становится слепым и бесполезным.