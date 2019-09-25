Дроны «Калашникова» испытают на «Земле леопарда»

Беспилотники Zala, произведенные концерном «Калашников», помогут бороться с браконьерством, контролировать пожары и наблюдать за редкими животными. Их испытают на территории нацпарка «Земля леопарда».

О предстоящих тестовых полетах рассказал РИА «Новости» директор национального парка Виктор Бардюк. Образец дрона привезут в заповедник 30 сентября представители «Калашникова».

«Мы его будем тестировать в селе Каменушка вблизи Уссурийского заповедника. <…> Потом мы еще протестируем их в холодное время, в ноябре, и уже после этого будем принимать решение (о покупке)», — сказал руководитель «Земли леопарда».

Бардюк заметил, что оборудование дорогостоящее, поэтому все его возможности необходимо проверить. С инициативой испытать беспилотники выступил национальный парк, которому требуется два дрона на всю территорию.

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«Каждый стоит по 10 миллионов рублей, поэтому подойдем к вопросу приобретения очень осторожно — проверим, пощупаем», — пояснил директор нацпарка.

Пока не наступили холода, специалисты оценят, как на аппаратах работают тепловизоры. В расчет будет браться как их способность различать людей и животных с высоты, так и заметность беспилотника. Его не должны видеть ни браконьеры, ни обитатели «Земли леопарда».

«В морозы мы оценим работу аппарата с точки зрения длительности полета», — сказал Бардюк. Окончательное решение о приобретении беспилотников будет принято до конца года.