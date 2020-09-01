Дроны будут следить за дорожной ситуацией на трассе М-4 «Дон»

Беспилотники будут регулярно мониторить дорожную ситуацию на трассе М-4 «Дон». Дроны приступят к своим наблюдениям уже с сентября. Работать они будут в Московской и Тульской областях.

Как сообщили в госкомпании «Автодор», беспилотники три раза в неделю в течение шести месяцев будут передавать полученные данные на компьютер диспетчера автоматизированной системы управления дорожным движением. Эта информация будет получена дронами в процессе мониторинга в первой секции М-4 (с 82-го по 203-й км).

Фиксироваться будут такие нарушения, как движение автомобиля задним ходом или остановка транспорта в неположенном месте.

Введение в эксплуатацию таких «наблюдателей» поможет улучшить управление обстановкой на дороге и повысить уровень безопасности движения, отметили в госкомпании. Уникальность этой системы мониторинга заключается в ее программном обеспечении (ПО), объяснили в «Автодоре». В момент полета беспилотника это ПО способно распознать происшествие на трассе, и передать информацию о нем в надлежащие службы.

«Фотографии с высоты 150–200 метров и точные координаты нештатных ситуаций передаются по высокоскоростному каналу связи в режиме реального времени», — приводит ТАСС заявление организации.

«Автодор» намерен в ближайшее время перевести полеты беспилотников в автоматический режим мониторинга без оператора. Кроме того, планируется расширить возможности ПО фиксировать большее количество различных происшествий на дорогах.