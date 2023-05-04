Технологии 04 мая 2023, 04:41 Дрон «Упырь» разработали на Урале для ударов по ВСУ в глубине фронта ТАСС: на Урале разработали FPV-дрон «Упырь» для ударов по противнику в глубине фронта Официальный сайт мероприятия / человека / коллектива /ведомства

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В Свердловской области разработали FPV-дрон «Упырь» (first-person view, «вид от первого лица») для ударов по позициям и технике противника в глубине фронта. Об этом ТАСС сообщил представитель завода-изготовителя. Первая партия прошла испытания в зоне СВО.

Первые дроны создавали частично с применением 3D-принтеров, дроны предназначены для пресечения подвоза боеприпасов и уничтожения бронетехники на закрытых позициях, спрятанных от противотанковых управляемых ракет.

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«Другая приоритетная цель — танки работающие по нам с закрытых огневых позиций, которые прячутся от наших расчетов ПТУР за складками местности, дрон сможет найти такую цель и также поразить пикированием с высоты», — сообщил собеседник агентства.

Беспилотник в состоянии нести гранаты ПГ-7ВЛ, ручные противотанковые гранаты РКГ-3М, а также самодельные осколочно-фугасные заряды.

Представитель завода сообщил, что первая партия дронов успешно прошла испытания в зоне СВО, сейчас разработчики вносят изменения в базовые станции, ретранслирующие сигнал для дрона. Следующую партию произведут с учетом обратной связи от военных.