Дрон российского производителя установил рекорд дальности полета
Образец компании «Съемка воздуха» из городского округа Подольск продержался в воздухе 3 часа 27 минут 49 секунд, что превышает продолжительность полета других подобных аппаратов.
Как рассказал заместитель председателя правительства Московской области Вадим Хромов, компания-разработчик включена в перечень инновационных предприятий Подмосковья, а коллектив организации стал получателем гранта правительства Московской области в области сфере науки, технологий, техники и инноваций.
«Мы ежегодно вручаем авторским коллективам региона премии губернатора Московской области в сфере науки и инновации, а также гранты правительства региона за ключевые научно-технические достижения и их практическое применение. В 2017 году разработчики дрона получили грант в размере 2,5 млн рублей, и сейчас мы видим, насколько эффективна он был использован учеными. У подобных беспилотников очень большая сфера применения. Благодаря продолжительному времени полета и большой грузоподъемности они могут применяться в поисково-спасательных работах в труднодоступных местах: в лесу, в горах, на воде, а также осуществлять перенос необходимого инвентаря — аптечки, плавсредств и другого», — отметил Вадим Хромов.
Зампред добавил, что также БПЛА мультироторного типа может осуществлять экологический мониторинг благодаря возможности дополнительной установке специальной полезной нагрузки: радиолокаторы, сотовые станции, маяки, камеры оптического и теплового диапазона. Особенности беспилотника в том, что они имеет гибридную силовую установку (работает на АИ-92), что позволяет ему летать намного дольше, чем аппараты на электрических аккумуляторах.