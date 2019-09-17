Дрон российского производителя установил рекорд дальности полета

Подмосковный производитель беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в ходе испытаний новой модели на территории Центрального аэрогидродинамического института им. профессора Н. Е. Жуковского (ЦАГИ) зарегистрировал рекорд России по длительности полета БПЛА мультироторного типа «Geodron GDM».

Образец компании «Съемка воздуха» из городского округа Подольск продержался в воздухе 3 часа 27 минут 49 секунд, что превышает продолжительность полета других подобных аппаратов.

Как рассказал заместитель председателя правительства Московской области Вадим Хромов, компания-разработчик включена в перечень инновационных предприятий Подмосковья, а коллектив организации стал получателем гранта правительства Московской области в области сфере науки, технологий, техники и инноваций.

Источник фото: телеканал «360»

«Мы ежегодно вручаем авторским коллективам региона премии губернатора Московской области в сфере науки и инновации, а также гранты правительства региона за ключевые научно-технические достижения и их практическое применение. В 2017 году разработчики дрона получили грант в размере 2,5 млн рублей, и сейчас мы видим, насколько эффективна он был использован учеными. У подобных беспилотников очень большая сфера применения. Благодаря продолжительному времени полета и большой грузоподъемности они могут применяться в поисково-спасательных работах в труднодоступных местах: в лесу, в горах, на воде, а также осуществлять перенос необходимого инвентаря — аптечки, плавсредств и другого», — отметил Вадим Хромов.

Источник фото: телеканал «360»

Зампред добавил, что также БПЛА мультироторного типа может осуществлять экологический мониторинг благодаря возможности дополнительной установке специальной полезной нагрузки: радиолокаторы, сотовые станции, маяки, камеры оптического и теплового диапазона. Особенности беспилотника в том, что они имеет гибридную силовую установку (работает на АИ-92), что позволяет ему летать намного дольше, чем аппараты на электрических аккумуляторах.