Технологии 18 марта 2024, 13:54 Доцент НИУ МИЭТ Тимошенко: признание белорусских чипов отечественными позволит России отказаться от китайских

Читать 360tv в

Доцент кафедры телекоммуникационных систем НИУ МИЭТ Александр Тимошенко в беседе с ИА НСН заявил, что признание Россией белорусских чипов отечественными позволит стране отказаться от некоторых компонентов китайского производства.

Эксперт напомнил о белорусском заводе «Интеграл», который выпускает интегральные схемы.

Реклама

«Это не Китай, в Белоруссии есть завод „Интеграл“, который выпускает интегральные схемы, есть хорошие решения, которые могут применяться, например, и в автомобильной технике. А 20% — это участие России», — сказал он.

Ранее СМИ писали, что Минпромторг готовит законопроект о признании белорусских чипов, плат и других деталей отечественными. Однако есть условие, что в России будет выполняться не менее 20% объема работ.