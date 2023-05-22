Технологии 22 мая 2023, 15:20 Доцент НИУ МИЭТ Тимошенко: Китай отказался от американских чипов из-за рисков национальной безопасности

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В Китае операторам информационной инфраструктуры запретили пользоваться продукцией американского производителя чипов в связи с рисками национальной безопасности страны. Об этом сообщил доцент кафедры телекоммуникационных систем НИУ МИЭТ Александр Тимошенко в беседе с «Национальной службой новостей».

По словам эксперта, чипы компании Micron Technology имеют в микросхемах специальные «закладки» для накопления информации. Такие устройства способны передавать критические данные в неизвестном направлении, добавил Тимошенко.

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Он также отметил, что запрет Китая на использование американских чипов может указывать на то, что в стране уже научились делать подобного вида элементы.