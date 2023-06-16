Технологии 16 июня 2023, 10:07 Доступ к мобильному интернету отключат на площадке ПМЭФ 16 июня «Росконгресс» предупредил о перебоях с мобильным интернетом на ПМЭФ РИА «Новости»

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Из-за технических работ в конгрессно-выставочном центре «Экспофорум» 16 июня произойдут сбои в работе мобильного интернета. Об этом предупредил организатор Петербургского международного экономического форума 2023 года фонд «Роскогресс».

«В связи с проведением технических работ на инфраструктуре операторов мобильной связи <…> временно будет отсутствовать доступ в интернет с мобильных устройств», — заявили в оргкомитете.

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Участникам форума посоветовали пользоваться сетью Wi-Fi проекта SPIEF2023.

Президент России Владимир Путин 16 июня выступит на пленарном заседании ПМЭФ-2023, заявил телеканалу «Россия 1» пресс-секретарь Дмитрий Песков. В своем докладе, сообщили «Известия», он оценит состояние и перспективы отечественной экономики.

ПМЭФ-2023 открылся 14 июня, а завершится 17 июня. На него приехали представители 130 стран. Участники провели двусторонние переговоры и панельные дискуссии, обсудили состояние российской и мировой экономики, направления развития и сотрудничества.