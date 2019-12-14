Дорожную карту развития Рунета создали после RIW 2019

XII форум «Неделя российского Интернета» состоялся в Москве 12 и 13 декабря. На него приехали около пяти тысяч участников.

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Традиционно на мероприятии открылась выставка достижений интернет-отрасли и новых технологий. Для гостей RIW 2019 организовали секции об искусственном интеллекте в ритейле, экономике совместного пользования и применении технологий в ведении бизнеса.

В первый день форума прошла церемония награждения «Премии Рунета» и «Лидеров Интернета». По итогам «Недели российского Интернета» участники разработали дорожную карту развития российского интернета.

Форум превратился в важное событие для Москвы, уверен независимый аналитик Андрей Иванов. Особо он отметил кластер «Медиа и технологии», где профессионалы с большим опытом работы смогли обменяться мнениями. Председателем выступила Надежда Арабкина, сопредседателем — Вазген Аскарян.

По мнению Иванова, сегодня в России очень остро стоит вопрос подготовки топ-менеджеров для российских СМИ, в том числе и ведущих изданий. Поэтому подобные мероприятия помогают решить эту задачу, уверен аналитик.

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«А касается эта задача, естественно, всего нашего общества. Каждый гражданин в той или иной степени вовлечен в информационное пространство. И важно, чтобы люди получали качественный контент», — добавил Иванов.

«Неделя российского Интернета» — крупнейшая в России конференция и выставка высоких технологий, которая проходит с 2008 года. На RIW собираются представители бизнеса, государства, стартапов и специалистов интернет-сферы. Они показывают презентации, на форуме проходят пресс-конференции и мастер-классы.