Дороги в мешке: асфальт в России планируют укреплять полиэтиленом

Как рассказали разработчики новой технологии, укрепление дорожных покрытий сверхвысокомолекулярным полиэтиленом позволит ремонтировать магистрали в три раза реже.

Сверхвысокомолекулярный полиэтилен (СВМПЭ) — один из наиболее прочных и износостойких материалов в мире, но сейчас его применение ограничено сложным процессом переработки в готовые изделия и является слишком затратным. Поэтому полимер используется только для протезирования суставов, изготовления деталей ракет и самолетов, а также бронежилетов.

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Российские ученые из Новосибирского института органической химии им. Н. Н. Ворожцова (НИОХ СО РАН) в рамках совместного проекта смогли упростить технологию создания этого материала настолько, что в случае использования предложенного метода, он будет стоить лишь в несколько раз дороже сырья для обычных пластиковых пакетов в супермаркетах, и его можно будет пустить на укрепление дорог.

По словам экспертов, отечественный бизнес будет вкладывать деньги во внедрение новой технологии, только в том случае, если увидит реальный спрос на этот полимер. Эффективность этого материала в дорожном строительстве нужно подтверждать с помощью испытаний.