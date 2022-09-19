Дорого и бесполезно. Почему Starlink не стала бы популярной в России | 360°

Эксклюзив 19 сентября 2022, 15:37 Поделиться Telegram

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Viber Дорого и бесполезно. Почему Starlink не стала бы популярной в России Координатор Центра безопасного интернета Парфентьев: благодаря VPN Starlink не понадобится Unsplash

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Илон Маск объявил, что спутниковая интернет-сеть Starlink стала доступной на всех континентах. Однако вряд ли она станет популярной. Координатор Центра безопасного интернета Урван Парфентьев назвал «360» две преграды — стоимость оборудования и его доступность.

«Что касается популярности сети, то многое определяется доступностью оборудования и ценовым фактором», — предупредил он.

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Starlink не работает напрямую по схеме «спутник — пользовательское устройство». Требуется промежуточная антенна, которая будет раздавать интернет на пользовательские устройства. Если не считать стоимости этого оборудования, которая, по прежним заявлениям Илона Маска, была небольшой, во время тестовой эксплуатации системы в США пакет связи стоил 99 долларов. Это означает, в России с учетом существующих тарифов на проводной и беспроводной интернет, ценник был бы на порядок выше.

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«Немаловажен ценовой фактор и, может быть, даже больше ценового, фактор физической доступности промежуточного оборудования. Его нужно просто-напросто где-то достать», — добавил Урван Парфентьев.

Сложно сказать, каким образом его можно было бы поставить в Россию. В основном товары такого радиотехнического спектра поступают из Китая, но он, в свою очередь, не в восторге от Starlink.

Координатор Центра безопасного интернета добавил, что Илон Маск и его компания SpaceX занимают в сложившихся в 2022 году условиях очень специфическую позицию. Их заявления подкрепляются определенными действиями. Это еще одна причина, по которой оборудование может быть недоступным для покупателей из России.

«Я бы не сказал, что у Starlink сейчас есть какой-то особенный статус. Другой способ доставки интернета, и все. Мы видели в 60–70-е годы попытки отдельных людей настраиваться на волну недоступных радиостанций. <…> В условиях наличия VPN даже эта прослойка вряд ли будет настолько широко заинтересована в подобном способе», — сказал он.

SpaceX вывела на орбиту еще 54 спутника Starlink, и теперь их общее количество превысило три тысячи. В теории сеть активна везде, даже в Антарктике. Однако судя по интерактивной карте на сайте Starlink, подключение будет недоступно для жителей России, а также Афганистана, Белоруссии, Венесуэлы и некоторых других стран.

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