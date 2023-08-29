Дополнительные правила предустановки RuStore утвердили в России | 360°

Технологии 29 августа 2023, 14:54 Дополнительные правила предустановки RuStore утвердили в России Кабмин обязал предустанавливать RuStore даже при запрете правообладателей ОС РИА «Новости»

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Предустановка отечественного магазина приложений RuStore на гаджеты в России останется обязательной даже при запрете от правообладателей операционных систем. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу российского правительства.

Кабмин утвердил дополнительные правила предустановки RuStore, соответствующее постановление уже подписали. Отечественный магазин приложений необходимо устанавливать, несмотря на запрет правообладателя ОС или аффилированных структур.

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«Такая норма позволит исключить случаи уклонения от предварительной установки RuStore со стороны изготовителей технически сложных товаров», — пояснили в правительстве.

Также, по новым требованиям, производители мобильных устройств должны «обеспечить недискриминационное отображение» на экране отечественного магазина по сравнению с аналогами других разработчиков.

Изготовителей девайсов обязали создать благоприятные условия использования RuStore, в том числе автоматическое обновление и сохранение магазина после возврата к заводским настройкам или ремонта.

Минцифры с 1 января внесло RuStore в список обязательных для предустановки приложений. Популярные китайские производители смартфонов нашли лазейку, чтобы выполнить требование, но не нарушить при этом условия лицензии Google.