Домашний 3D-принтер, нейтрализующий опасные газы при печати, создали в Петербурге | 360°

Технологии 27 октября 2022, 16:39 Домашний 3D-принтер, нейтрализующий опасные газы при печати, создали в Петербурге

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В Санкт-Петербурге накануне представили разработку — 3D-принтер с системой вытяжки для удаления неприятного запаха и ядовитых газов при печати. Созданием устройства занимались студенты Балтийского государственного технического университета «Военмех» имени Д. Ф. Устинова, написал «Петербургский дневник».

По словам авторов разработки, система позволяет нейтрализовать неприятные запахи при печати. Эта опция делает процесс комфортнее, безопаснее и экологичнее.

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Новое устройство позволит 3D-принтеру быть привычным предметом не только для офиса, но и домашнего обихода.

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«Мы уже совсем скоро планируем выходить на рынок. Остается завершить некоторые подготовительные этапы. <…> Основные задачи — это сертифицировать наше оборудование, оформить патент на полезную модель», — сообщил один из разработчиков Игорь Пигарев.