Дома, напечатанные на 3D-принтере, стали популярны в США

Дома, напечатанные на 3D-принтере, стали популярными в Америке в последние годы. Об этом сообщил «Ридус».

Их количество стало резко расти. Компания Mighty Buildings захотела усовершенствовать технологию создания этих домов. Она планирует печатать панели, из которых дом будет собираться на месте.

Компания собирается создать район в два гектара, на котором расположатся 15 таких домов. К ним будут также прилагаться солнечные батареи.

На этот проект планируют потратить 15 миллионов долларов. Разработчики пояснили, что дома выйдут дешевыми, но очень технологичными. В рублях один такой дом будет стоить примерно 43 миллиона.

«Мы знаем, что сейчас все больше и больше компаний печатают дома на 3D-принтере. Они, как правило, прибегают к послойной печати, когда принтер создает цельную структуру дома, к которой можно добавить окна, двери и другие элементы. Мы придумали технологию, которая не только удешевит производство, но и сделает дома более безопасными», — рассказали в компании.

Сами дома будут также комфортными: с тремя спальнями, двумя ванными комнатами и задним двором с террасой и бассейном.