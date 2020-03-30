Долгожданная функция появилась в Telegram

Пользователи Telegram теперь могут сортировать чаты по группам, чтобы искать нужный чат было удобнее. Новая функция появилась в версии мессенджера 6.0.

Раньше группировать чаты можно было только с помощью таких приложений, как Plus Messenger, Teleplus и AiGram Messenger. Благодаря обновлению пользователи смогут сами создавать папки или использовать настройки по умолчанию.

Источник фото: t.me/tlgblog

Воспользоваться новой опцией можно в тот момент, когда список чатов становится очень длинным. Функция позволит разделить сообщения, чтобы не пропускать новые. Папки с непрочитанными сообщениями будут оказываться вверху.

«Многие наши пользователи рассчитывают на Telegram в работе и учебе, особенно в последние недели. Чтобы все чаты справлялись с нагрузкой, а вы не пропустили важные сообщения, мы представляем папки для чатов именно сейчас», — отметили в Telegram.

Кроме сортировки, в мессенджере появились и другие нововведения. Владельцы каналов, где более тысячи подписчиков, смогут просматривать статистику. Еще появились эмодзи на тему коронавируса.